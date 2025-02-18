Hatay'da firari 8 hükümlü yakalandı
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik Defne, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde operasyon düzenledi.
Adreslerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G, M.M.K, R.S, A.G, S.H, Y.Ç, S.Y. ve N.K. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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