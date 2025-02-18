Hatay'da 5 bin uyuşturucu hap ve 68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Adreste 5 bin uyuşturucu hap ve 68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 5 bin uyuşturucu hap ve 68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen iş yerindeki 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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