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        Hatay'da 5 bin uyuşturucu hap ve 68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 5 bin uyuşturucu hap ve 68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen iş yerindeki 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 10:23 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:23
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        Hatay'da 5 bin uyuşturucu hap ve 68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 5 bin uyuşturucu hap ve 68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen iş yerindeki 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen V.D'ye ait işletmeye operasyon düzenledi.

        Adreste 5 bin uyuşturucu hap ve 68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ekipler, şüpheliler V.D. ve M.M'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.M. ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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