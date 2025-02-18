Hatay'da iş yerlerine denetim yapıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bazı iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bazı iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 otopark ve oto yıkama firmasını denetledi.
Denetimde, iş yeri açma ruhsatı bulunmayan 2 işletmeyle sigortasız 4 kişiyi çalıştıran firmaya idari işlem uygulandı.
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