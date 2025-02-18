Belen'de öğrencilere kar sürprizi

Hatay'ın Belen ilçesinde, yüksek kesimlerden kamyonlarla taşınan karla öğrencilere sürpriz yapıldı.

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Gazi Abdurrahman İlkokulu öğrencilerinin talebi üzerine harekete geçti.

Gül'ün talimatı üzerine ekipler, yüksek kesimlerden kar toplayarak kamyonlarla okula taşıdı.

Öğretmenleriyle okul bahçesinde kar topu oynayarak doyasıya eğlenen çocuklar Belediye Başkanı Gül'e teşekkür etti.

Belediye Başkanı İbrahim Gül de çocukların mutlu olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim için her şeyden önemli. Onların bu isteğini yerine getirmek ve mutluluklarına ortak olmak istedik. Miniklerimizin doyasıya eğlendiğini görmek bizleri de çok mutlu etti. Her şey, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için." ifadesini kullandı.