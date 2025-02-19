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        Hatay'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:21 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:21
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        Hatay'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İbrahim K. (19) idaresindeki 34 ALP 098 plakalı otomobil, Numuneevler Mahallesi'nde Serdar F'nin (50) kullandığı 31 ASK 071 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Anıl A. (18) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yeri ve apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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