Hatay'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yeri ve apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Anıl A. (18) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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