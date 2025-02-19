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        Hatay'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:00 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:17
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        Hatay'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Orhan U. idaresindeki 27 D 4350 plakalı otomobil, Dörtyol kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen 80 GY 933 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü Orhan U. ile araçta bulunan Esma U. ve Çınar A. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Orhan U. ile Esma U. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kazayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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