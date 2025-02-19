Hatay'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Orhan U. idaresindeki 27 D 4350 plakalı otomobil, Dörtyol kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen 80 GY 933 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Orhan U. ile araçta bulunan Esma U. ve Çınar A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Orhan U. ile Esma U. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Kazayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.
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