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        Hatay'da bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 22:02 Güncelleme: 19.02.2025 - 22:07
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        Hatay'da bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

        Özerli Mahallesi'nde müstakil bir evden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bu sırada evde bulunan ve yangın nedeniyle ellerinde yanıklar oluşan A.K. ve O.M. çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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