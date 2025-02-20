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        Hatay'da iş yerindeki yangın hasara neden oldu

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 09:10 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:12
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        Hatay'da iş yerindeki yangın hasara neden oldu
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Yeşil Mahallesi'nde bulunan bir motosiklet tamir atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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