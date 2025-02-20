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        Hatay'da kamyonun çarptığı motosikletteki sürücü öldü

        Hatay'ın Antakya ilçesinde, kamyonun çarptığı motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 09:49 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:49
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        Hatay'da kamyonun çarptığı motosikletteki sürücü öldü
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde, kamyonun çarptığı motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

        R.T. yönetimindeki 33 AEE 914 plakalı kamyon, Narlıca Mahallesi Fatih Caddesi'nde Hüseyin İlhan'ın (73) kullandığı 31 E 0134 plakalı motosiklete çarptı.

        İlhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, başka bir yoldan bu caddeye bağlanıp yolun sağından ilerleyen İlhan'ın bulunduğu motosikletin, aynı yönde sağa dönüş yapan kamyonun altında kalması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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