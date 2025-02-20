Hatay'da Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Hatay'daki Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu.
Hatay'daki Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu.
Antakya ilçesinde vatandaşlar Atatürk Parkı Yaya Köprüsü altında bir ceset olduğunu fark etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma ekiplerince nehirden çıkarılan erkek cesedinin üzerinde kimlik bulunamadı.
İncelemelerin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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