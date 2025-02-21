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        Hatay'da İbrahim Elif Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 60 kişinin öldüğü 11 katlı İbrahim Elif Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 17:58 Güncelleme: 21.02.2025 - 17:58
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        Hatay'da İbrahim Elif Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 60 kişinin öldüğü 11 katlı İbrahim Elif Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar şantiye şefi Ferit T. ve inşaat mühendisi Cafer T. G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken başka bir davadan tutuklu bulunan yapı müteahhidi Mithat T. duruşmaya katılmadı.

        Duruşmada, yıkılan binanın enkazında yakınlarını kaybeden bazı müştekilerle taraf avukatları da hazır bulundu.

        Sanık Cafer T. G. savunmasında, inşaatın projeye uygun olarak yapıldıktan sonra yapı kullanım izni aldığını söyledi.

        Binanın yapımında eksikliğinin olması halinde ilgili belediyenin yapı kullanım izni vermeyeceğini savunan Cafer T. G, "Binanın alınan yapı kullanım izninin ardından binada değişiklikler yapılmıştır. Binanın yapımında bir kusurum yoktur. Binadaki galeri boşlukları, çatı katı ve balkon kapatmaları yapı kullanım izni alındıktan sonra yapılmıştır. Suçsuz yere tutuklu bulunuyorum. Kusurumun olmadığı ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

        Sanık Ferit T. ise binada yapılan bazı değişikliklerin, yapı kullanım izninin alınmasından sonra gerçekleştirildiğini iddia etti.

        Tahliye talebinde bulunan Ferit T, "Maddi açıdan zor duruma düştüm. İşime devam etmek istiyorum." dedi.

        Müşteki ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı 18 Nisan'a erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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