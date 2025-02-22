Hatay'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.
Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Antakya-İskenderun yolunda şüpheli bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçtaki 4 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.
Göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A.K. ise tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.