İskenderun'da hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, Kocatepe ve Buluttepe mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler, F.G, C.G, C.K ve Ş.K. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen 2 Cumhuriyet altını, 11 çeyrek, 2 yarım ve 11 gram altın ile 7 bilezik, 3 kolye, 2 küpe, 2 yüzük, cep saati, tarihi eser olduğu değerlendirilen kama, kasatura, 2 bin 450 dolar ve 4 bin 780 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.