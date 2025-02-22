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        Hatay'da aranan 5 firari hükümlü yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:45 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:45
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        Hatay'da aranan 5 firari hükümlü yakalandı
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        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülere yönelik Antakya ve İskenderun ilçelerinde operasyon düzenledi.

        Çalışmada, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.S, V.K, S.K, Ö.C.B. ve E.T. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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