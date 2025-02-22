Hatay'da aranan 5 firari hükümlü yakalandı
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülere yönelik Antakya ve İskenderun ilçelerinde operasyon düzenledi.
Çalışmada, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.S, V.K, S.K, Ö.C.B. ve E.T. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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