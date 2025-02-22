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        İskenderun Belediyesinden sokakta yaşayanlara destek

        İskenderun Belediyesince, kış ayında sokakta yaşayan kimsesizler konteynere yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 14:49 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:49
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        İskenderun Belediyesinden sokakta yaşayanlara destek
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        İskenderun Belediyesince, kış ayında sokakta yaşayan kimsesizler konteynere yerleştirildi.

        Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sokakta kimsesiz yaşayan vatandaşlara İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in destek verdiği belirtildi.

        Paylaşımda, kimsesizlerin konteynere yerleştirildiği ve Türk Kızılay İskenderun Şubesi tarafından kıyafet desteğinde bulunulduğu kaydedildi.

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