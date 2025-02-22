İskenderun Belediyesinden sokakta yaşayanlara destek
İskenderun Belediyesince, kış ayında sokakta yaşayan kimsesizler konteynere yerleştirildi.
İskenderun Belediyesince, kış ayında sokakta yaşayan kimsesizler konteynere yerleştirildi.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sokakta kimsesiz yaşayan vatandaşlara İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in destek verdiği belirtildi.
Paylaşımda, kimsesizlerin konteynere yerleştirildiği ve Türk Kızılay İskenderun Şubesi tarafından kıyafet desteğinde bulunulduğu kaydedildi.
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