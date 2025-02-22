Hatay'da kaçan angus uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde limandaki gemiden indirilirken kaçan angus, bir kişiyi yaraladıktan sonra uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde limandaki gemiden indirilirken kaçan angus, bir kişiyi yaraladıktan sonra uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.
Angus cinsi büyükbaş özel bir limanda gemiden indirildiği sırada kaçtı.
Görevlilerin kovalamacası sonunda kent merkezine kadar kaçan angus bir kişiyi yaraladı.
Angus, görevlilerin 3 saatlik çalışması sonucu uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.
Kepçeye yüklenen angus limana götürüldü.
Aangusun kaldırımda bir kişiyi yaraladığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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