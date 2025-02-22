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        Hatay'da kaçan angus uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde limandaki gemiden indirilirken kaçan angus, bir kişiyi yaraladıktan sonra uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 19:58 Güncelleme: 22.02.2025 - 20:03
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        Hatay'da kaçan angus uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde limandaki gemiden indirilirken kaçan angus, bir kişiyi yaraladıktan sonra uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.

        Angus cinsi büyükbaş özel bir limanda gemiden indirildiği sırada kaçtı.

        Görevlilerin kovalamacası sonunda kent merkezine kadar kaçan angus bir kişiyi yaraladı.

        Angus, görevlilerin 3 saatlik çalışması sonucu uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.

        Kepçeye yüklenen angus limana götürüldü.

        Aangusun kaldırımda bir kişiyi yaraladığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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