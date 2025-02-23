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        Hatay'da çocuğun rafın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasında

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir çocuğun, rüzgar nedeniyle devrilen rafın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:06
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        Hatay'da çocuğun rafın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasında
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        Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir çocuğun, rüzgar nedeniyle devrilen rafın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yenişehir Mahallesi'nde 21 Şubat'ta ismi öğrenilemeyen çocuk, bir iş yerinin önündeki malzemeyi almak için dışarıya çıktı.

        Malzemenin yanındaki raf, çocuk önünden geçtikten hemen sonra rüzgarın etkisiyle devrildi.

        Çocuğun rafın altında kalmaktan son anda kurtulması çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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