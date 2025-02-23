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        Dünyayı gezen gencin son durağı, Hatay'daki "Gönül Mutfağı" oldu

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Üniversite yıllarında otostopla başladığı turla bugüne kadar 24 ülke ve çok sayıda şehre giden Erkan Orhan'ın son durağı, Hatay'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan "Gönül Mutfağı" oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:15
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        Dünyayı gezen gencin son durağı, Hatay'daki "Gönül Mutfağı" oldu
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        ALİ KEMAL ZERENLİ - Üniversite yıllarında otostopla başladığı turla bugüne kadar 24 ülke ve çok sayıda şehre giden Erkan Orhan'ın son durağı, Hatay'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan "Gönül Mutfağı" oldu.

        Gaziantepli Erkan Orhan (27), Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünü kazanmasının ardından otostopla tura başladı.

        İlk etapta Türkiye'de farklı şehirlere giden Orhan, seyahatlerini kayda alarak sosyal medyaya içerik üretmeye başladı.

        Hazırladığı içeriklerle çok sayıda kişi tarafından takip edilmeye başlanan Orhan, sosyal medyadan başlattığı bazı kampanyalarla çocuklar için de oyuncak toplayarak dağıttı.

        Orhan, yurt içindeki birçok şehrin yanı sıra hem otostop hem de Erasmus Programı kapsamında birçok ülkeye gitti.

        Mezun olduğu 2021'den sonra da seyahatlerini sürdüren Avrupa, Asya, Afrika'da 24 ülke ve çok sayıda şehre giden Orhan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlere memleketi Gaziantep'te yakalandı.

        Orhan, depremlerin ardından ailesini güvenli bir yere yerleştirdikten sonra yardım için Hatay'a giden araçlardan birine binerek kente geldi.

        Afetzedelere destek olabilmek için 2 yıl önce kente gelen Orhan, İskenderun ilçesinde depremlerin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda çalışmaya başladı.

        Konteynerde kalan, afetzedelere destek olabilmek için mutfakta gönüllü çalışan Orhan, yemek pişirmeden dağıtımına kadar her işi yapıyor.

        - "Gönül Mutfağı beni seyahat etmekten daha çok iyileştiriyor

        Erkan Orhan, AA muhabirine, bir arkadaşının sosyal medya paylaşımı sayesinde "Gönül Mutfağı" ile tanıştığını söyledi.

        Türkiye'de 60'ın üzerinde şehir gezdiğini ve bugüne kadar 24 ülkeye gittiğini anlatan Orhan, Gönül Mutfağı'nda bulunmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

        Orhan, kendisinin de bir depremzede olduğunu belirterek, "6 Şubat depremini yaşadıktan sonra ailem 1 hafta kadar dışarıda kaldı. Ailem güvenli ortama geçtikten sonra direkt ilk araçla sabah erken kalkıp İskenderun’a geldim. Depremi yaşayan birisi olduğum için onların nasıl bir duygu yaşadığını en iyi ben anlarım." diye konuştu.

        Gaziantep'e göre Hatay'ın depremden daha ağır etkilendiğini ifade eden Orhan, şöyle konuştu:

        "Birilerinin bu yarayı iyileştirmesi gerekiyordu. Bu neden biz olmayalım diye yola çıktım ve 14 Şubat'ta Hatay’a geldim. 2 yıldır buradayım ve burada olmaya da devam edeceğim. Aynı zamanda hem ben iyileştim hem de karşı tarafı iyileştirdim. İlk günden beri nerede, hangi iş olduysa yapmaya devam ediyoruz. Nerede ihtiyaç varsa onu yapıyoruz. Bir gün çöp temizliyoruz, bir gün yemek yapıyoruz, bir gün de kazan yıkıyoruz."

        Orhan, Gönül Mutfağı sayesinde afetzedelere destek olmanın yanı sıra yemek yapmayı da öğrendiğini belirtti.

        - "Hatay'da olmaya devam edeceğiz"

        Mutfakta işlerin çok yoğun olduğunu ve günlük ortalama 70 bin kişilik yemek yaparak dağıttıklarını anlatan Orhan, şunları kaydetti:

        "Burada kazan yemekleri yapmayı öğrendim. Daha fazla kitleye ulaşmayı öğrendim. Burası benim için müthiş bir deneyim oldu. Aslında seyahat etmek, dünyayı gezmek bana müthiş hissettiriyor ama Gönül Mutfağı beni seyahat etmekten daha çok iyileştiriyor, bana daha iyi geliyor. Ondan dolayı 2 sene boyunca buradan ayrılmadım. Gerek bulunduğum bölgedeki çocuklara, dezavantajlı insanlara yönelik faaliyetlere gerek burada her an nerede, hangi ihtiyaç varsa orada olmaya devam ediyorum. Gururluyum ve keyifliyim. Hatay'dayız, Hatay'da olmaya devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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