Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da otoyol jandarması cayrokopter destekli trafik denetimi yaptı

        Hatay'da otoyol jandarmasınca 4 ilçede cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:53 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da otoyol jandarması cayrokopter destekli trafik denetimi yaptı
        ABONE OL

        Hatay'da otoyol jandarmasınca 4 ilçede cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Hatay İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğinin artırılması hedefiyle Erzin, Dörtyol, Payas ve İskenderun ilçelerindeki yollarda denetim yaptı.

        Cayrokopterle havadan desteklenen çalışmada 1064 aracı kontrol eden ekipler, kural ihlali yaptıkları belirlenen 23 sürücüye ceza uyguladı.

        Denetimde, çeşitli eksikliklerinden dolayı 6 araç trafikten menedildi.

        Otoyollardaki denetimlerin devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı

        Benzer Haberler

        Reyhanlı Baraj Gölü, Türkiye'nin yeni kuş cenneti oluyor
        Reyhanlı Baraj Gölü, Türkiye'nin yeni kuş cenneti oluyor
        Hatay'da gün batımı, kartpostallık görüntü oluşturdu
        Hatay'da gün batımı, kartpostallık görüntü oluşturdu
        Kaçan angusun kaldırımdaki kişiyi boynuz darbesiyle yaraladığı anlar kamera...
        Kaçan angusun kaldırımdaki kişiyi boynuz darbesiyle yaraladığı anlar kamera...
        Devrilen rafın altında kalmaktan son anda kurtuldu
        Devrilen rafın altında kalmaktan son anda kurtuldu
        Dünyayı gezen gencin son durağı, Hatay'daki "Gönül Mutfağı" oldu
        Dünyayı gezen gencin son durağı, Hatay'daki "Gönül Mutfağı" oldu
        Hatay'da çocuğun rafın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamer...
        Hatay'da çocuğun rafın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamer...