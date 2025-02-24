Hatay'da otoyol jandarması cayrokopter destekli trafik denetimi yaptı

Cayrokopterle havadan desteklenen çalışmada 1064 aracı kontrol eden ekipler, kural ihlali yaptıkları belirlenen 23 sürücüye ceza uyguladı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğinin artırılması hedefiyle Erzin, Dörtyol, Payas ve İskenderun ilçelerindeki yollarda denetim yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.