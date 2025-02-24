Ödüllü yorgan ustası Kültür ve Sanat Çarşısı ile tezgahına kavuştu

MEHMET BAYRAK - Hatay'da atölye olarak da kullandığı evi, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödüllü yorgan ustası Nahya Güzelyurt, afetzede sanatçıların desteklenmesi için kurulan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda yeniden tezgahının başına geçti.

Unutulmaya yüz tutmuş mesleğini sürdürmesinden dolayı "Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri"ne kaydedilen ve ödülünü 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan 61 yaşındaki Güzelyurt da depremden etkilendi.

Güzelyurt'un yıllarca bir odasında geleneksel yöntemlerle yorgan diktiği Defne ilçesi Samankaya Mahallesi'ndeki evi depremde hasar gördü.

Bir süre çadırda kalan Güzelyurt, sonrasında kardeşi Atra Güzelyurt'un aynı mahalledeki evine yerleşti.

Mesleğinden kopamayan Güzelyurt, hem afetzede esnafın desteklenmesi hem de kent kültürünün tanıtılması amacıyla Hatay Valiliği ile AFAD koordinasyonunda 20 Aralık 2024'te Çekmece Mahallesi'nde kurulan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda atölye açtı.

Müşterileriyle buluşan Güzelyurt, kendine özgü motif ve desenlerle süslediği yorganları burada satışa sunuyor.

- "Çadırda anneme bakarken 5 dakika bile zamanım olduğunda işimi yapıyordum"

Nahya Güzelyurt, AA muhabirine, mesleğe lise yıllarında başladığını söyledi.

Çadırda kalırken bƒile iğnesini elinden bırakmadığını dile getiren Güzelyurt, "Askerlerin yardımıyla kurulan çadırda anneme bakarken 5 dakika bile zamanım olduğunda işimi yapıyordum. Yorgan dikmesem bile buğday sapıyla uğraşıyordum." dedi.

Güzelyurt, yeniden tezgah başına geçtiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "İş yerine geldiğimde çok mutlu oluyorum, hoşuma gidiyor. Komşularla diyaloğumuz iyi. Burada işimizi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ileride dışarıdan misafirler gelir. Türkiye'nin her yerinden misafirlerimizi çarşımıza bekliyoruz." diye konuştu.

Her yorganın meşakkatli süreçten geçtiğini anlatan Güzelyurt, çalışmanın türüne göre farklı iğne ve iplik kullandığını belirtti.