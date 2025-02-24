Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Ödüllü yorgan ustası Kültür ve Sanat Çarşısı ile tezgahına kavuştu

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da atölye olarak da kullandığı evi, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödüllü yorgan ustası Nahya Güzelyurt, afetzede sanatçıların desteklenmesi için kurulan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda yeniden tezgahının başına geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ödüllü yorgan ustası Kültür ve Sanat Çarşısı ile tezgahına kavuştu
        ABONE OL

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da atölye olarak da kullandığı evi, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödüllü yorgan ustası Nahya Güzelyurt, afetzede sanatçıların desteklenmesi için kurulan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda yeniden tezgahının başına geçti.

        Unutulmaya yüz tutmuş mesleğini sürdürmesinden dolayı "Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri"ne kaydedilen ve ödülünü 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan 61 yaşındaki Güzelyurt da depremden etkilendi.

        Güzelyurt'un yıllarca bir odasında geleneksel yöntemlerle yorgan diktiği Defne ilçesi Samankaya Mahallesi'ndeki evi depremde hasar gördü.

        Bir süre çadırda kalan Güzelyurt, sonrasında kardeşi Atra Güzelyurt'un aynı mahalledeki evine yerleşti.

        Mesleğinden kopamayan Güzelyurt, hem afetzede esnafın desteklenmesi hem de kent kültürünün tanıtılması amacıyla Hatay Valiliği ile AFAD koordinasyonunda 20 Aralık 2024'te Çekmece Mahallesi'nde kurulan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda atölye açtı.

        Müşterileriyle buluşan Güzelyurt, kendine özgü motif ve desenlerle süslediği yorganları burada satışa sunuyor.

        - "Çadırda anneme bakarken 5 dakika bile zamanım olduğunda işimi yapıyordum"

        Nahya Güzelyurt, AA muhabirine, mesleğe lise yıllarında başladığını söyledi.

        Çadırda kalırken bƒile iğnesini elinden bırakmadığını dile getiren Güzelyurt, "Askerlerin yardımıyla kurulan çadırda anneme bakarken 5 dakika bile zamanım olduğunda işimi yapıyordum. Yorgan dikmesem bile buğday sapıyla uğraşıyordum." dedi.

        Güzelyurt, yeniden tezgah başına geçtiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "İş yerine geldiğimde çok mutlu oluyorum, hoşuma gidiyor. Komşularla diyaloğumuz iyi. Burada işimizi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ileride dışarıdan misafirler gelir. Türkiye'nin her yerinden misafirlerimizi çarşımıza bekliyoruz." diye konuştu.

        Her yorganın meşakkatli süreçten geçtiğini anlatan Güzelyurt, çalışmanın türüne göre farklı iğne ve iplik kullandığını belirtti.

        Güzelyurt, bir yorganın tamamlanmasının 10 günü bulabildiğini vurgulayarak, "İnsanlar yorganları pahalı görüyor ama bunlar el emeği ve çok kıymetli." ifadesini kullandı.

        Üretimi geleneksel yöntemlerle sürdürdüğünü anlatan Güzelyurt, yorganların fiyatının kullanılan malzemeye göre 3 ila 30 bin lira arasında değiştiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı

        Benzer Haberler

        Hatay'da otoyol jandarması cayrokopter destekli trafik denetimi yaptı
        Hatay'da otoyol jandarması cayrokopter destekli trafik denetimi yaptı
        Reyhanlı Baraj Gölü, Türkiye'nin yeni kuş cenneti oluyor
        Reyhanlı Baraj Gölü, Türkiye'nin yeni kuş cenneti oluyor
        Hatay'da gün batımı, kartpostallık görüntü oluşturdu
        Hatay'da gün batımı, kartpostallık görüntü oluşturdu
        Kaçan angusun kaldırımdaki kişiyi boynuz darbesiyle yaraladığı anlar kamera...
        Kaçan angusun kaldırımdaki kişiyi boynuz darbesiyle yaraladığı anlar kamera...
        Devrilen rafın altında kalmaktan son anda kurtuldu
        Devrilen rafın altında kalmaktan son anda kurtuldu
        Dünyayı gezen gencin son durağı, Hatay'daki "Gönül Mutfağı" oldu
        Dünyayı gezen gencin son durağı, Hatay'daki "Gönül Mutfağı" oldu