Hatay'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DLE 405 plakalı hafriyat kamyonu, Antakya-Altınözü kara yolunun Narlıca mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekibince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
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