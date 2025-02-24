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        Hatay'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 16:04 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:18
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        Hatay'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DLE 405 plakalı hafriyat kamyonu, Antakya-Altınözü kara yolunun Narlıca mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekibince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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