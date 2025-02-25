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        İskenderun'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 09:49 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:00
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        İskenderun'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 NK 120 plakalı otomobil, Denizciler Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.

        Aracını durduran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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