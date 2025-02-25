Hatay'da kaçak hafriyat atığı döken kamyon sürücüsüne 35 bin lira ceza kesildi

Bölgeyi dron ile havadan kontrol eden ekipler, atığı döktüğü belirlenen kamyon sürücüsüne 35 bin lira ceza kesti.

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