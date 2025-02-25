Reyhanlı'daki saldırının faillerinden Dükancı'nın yakalanması yakınlarını kaybedenlerin yüreğine su serpti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'nın yakalanması, yakınlarını kaybedenlerin yüreğine su serpti.

Saldırıda oğlu Mehmet Ali Diken'i kaybeden 11 Mayıs Şehitler Derneği Genel Sekreteri Mustafa Diken, dernek binasında gazetecilere, Dükancı'nın yakalandığı haberini alınca buruk bir sevinç yaşadıklarını söyledi.

Saldırıda 53 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Diken, "Devletimiz bu olayın arkasında durdu ve failleri tek tek yakalıyor. Bunların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Her yakalanan şahıstan sonra biraz daha rahatlıyoruz. Bu da bizim devletimize olan güvencimizi daha da artırıyor." dedi.

Diken, Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) da operasyonlarından dolayı teşekkür etti.

Saldırıda kızı ve kız kardeşini kaybeden Hatice Kübra Erboz da saldırının faillerinin birer birer yakalanmasıyla sevindiklerini söyledi.

Diğer firarilerin de bir an önce yakalanmasını isteyen Erboz, "Esad rejimi çöktü ve faillerin saklanacak yerleri kalmadı. Türk adaleti birer birer onları alıp buraya getiriyor, onlara gereken cezayı verecekler eminiz. Sabırsızlıkla diğer suçluların da yakalanmasını istiyoruz. Bir nebze de olsa bu bizim kalbimize su serpiyor." diye konuştu.

Saldırıda oğlunu kaybeden Medine Erdemci de failin yakalandığını duyunca çok sevindiğini söyledi.

Her fail yakalandığında buruk sevinç yaşadıklarını belirten Erdemci, "Devletimizden, Milli İstihbarat Teşkilatımızdan Allah razı olsun, inşallah hepsi yakalanır. Hepsi yakalanırsa en azından bizim de kalbimiz biraz rahatlar, onlar dışarıdayken bize huzur yok. 12 yıl oldu biz evlatlarımızı toprağa verdik onlar ise dışarıda geziyor. İnşallah en büyük cezayı alırlar." ifadesini kullandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı. MİT, terör saldırısında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye'ye getirilmesine yardım eden ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin eden Temir Dükancı'yı, Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği operasyonla yakalamıştı. Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan Dükancı, Türkiye'ye getirilerek Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmişti.