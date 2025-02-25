Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Reyhanlı'daki saldırının faillerinden Dükancı'nın yakalanması yakınlarını kaybedenlerin yüreğine su serpti

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'nın yakalanması, yakınlarını kaybedenlerin yüreğine su serpti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:03 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Reyhanlı'daki saldırının faillerinden Dükancı'nın yakalanması yakınlarını kaybedenlerin yüreğine su serpti
        ABONE OL

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'nın yakalanması, yakınlarını kaybedenlerin yüreğine su serpti.

        Saldırıda oğlu Mehmet Ali Diken'i kaybeden 11 Mayıs Şehitler Derneği Genel Sekreteri Mustafa Diken, dernek binasında gazetecilere, Dükancı'nın yakalandığı haberini alınca buruk bir sevinç yaşadıklarını söyledi.

        Saldırıda 53 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Diken, "Devletimiz bu olayın arkasında durdu ve failleri tek tek yakalıyor. Bunların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Her yakalanan şahıstan sonra biraz daha rahatlıyoruz. Bu da bizim devletimize olan güvencimizi daha da artırıyor." dedi.

        Diken, Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) da operasyonlarından dolayı teşekkür etti.

        Saldırıda kızı ve kız kardeşini kaybeden Hatice Kübra Erboz da saldırının faillerinin birer birer yakalanmasıyla sevindiklerini söyledi.

        Diğer firarilerin de bir an önce yakalanmasını isteyen Erboz, "Esad rejimi çöktü ve faillerin saklanacak yerleri kalmadı. Türk adaleti birer birer onları alıp buraya getiriyor, onlara gereken cezayı verecekler eminiz. Sabırsızlıkla diğer suçluların da yakalanmasını istiyoruz. Bir nebze de olsa bu bizim kalbimize su serpiyor." diye konuştu.

        Saldırıda oğlunu kaybeden Medine Erdemci de failin yakalandığını duyunca çok sevindiğini söyledi.

        Her fail yakalandığında buruk sevinç yaşadıklarını belirten Erdemci, "Devletimizden, Milli İstihbarat Teşkilatımızdan Allah razı olsun, inşallah hepsi yakalanır. Hepsi yakalanırsa en azından bizim de kalbimiz biraz rahatlar, onlar dışarıdayken bize huzur yok. 12 yıl oldu biz evlatlarımızı toprağa verdik onlar ise dışarıda geziyor. İnşallah en büyük cezayı alırlar." ifadesini kullandı.

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı. MİT, terör saldırısında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye'ye getirilmesine yardım eden ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin eden Temir Dükancı'yı, Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği operasyonla yakalamıştı. Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan Dükancı, Türkiye'ye getirilerek Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"

        Benzer Haberler

        Prefabrik çarşı, depremde kaybettiği dükkanı "Atife" ile yeniden kavuşmasın...
        Prefabrik çarşı, depremde kaybettiği dükkanı "Atife" ile yeniden kavuşmasın...
        Titus Tüneli ile Beşikli Mağara'yı geçen yıl 23 bin kişi ziyaret etti
        Titus Tüneli ile Beşikli Mağara'yı geçen yıl 23 bin kişi ziyaret etti
        Hatay'da kaçak hafriyat atığı döken kamyon sürücüsüne 35 bin lira ceza kesi...
        Hatay'da kaçak hafriyat atığı döken kamyon sürücüsüne 35 bin lira ceza kesi...
        İskenderun'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        İskenderun'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
        Hatay'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
        Ödüllü yorgan ustası Kültür ve Sanat Çarşısı ile tezgahına kavuştu
        Ödüllü yorgan ustası Kültür ve Sanat Çarşısı ile tezgahına kavuştu