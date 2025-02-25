Hatay Valiliği, yardım malzemesinin masaj salonunda kullanıldığı iddiasını yalanladı:

Hatay Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan "AFAD'ın depremzedeler için gönderdiği yatakların masaj salonunda kullanıldığı" yönündeki iddianın asılsız olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, iddiaya konu olan masaj salonunun incelendiği belirtildi.

Açıklamada, "İş yerinde Valiliğimizce yapılan idari denetim ve adli aramada AFAD'a ait herhangi bir malzemeye rastlanmamıştır. Haberlerde yer alan iddialar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

İddialarda adı geçen kamu personeli hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberlere konu olan ve hakkında zimmet suçundan tahkikat başlatılan A.Z. isimli kamu görevlisinin kendisine ait iş yerinde, ikametinde, deposunda ve konteynerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştır. Ele geçirilen malzemeler AFAD İl Müdürlüğünden görevlendirilen personele teslim edilmiştir. İlgili şahsın görevinden açığa alındığı, hakkında idari ve adli soruşturmaların devam etmekte olduğu hususları basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."