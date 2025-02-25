Dörtyol'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AIM 093 plakalı otomobil, Payas-Dörtyol kara yolunda takla attı.
Yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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