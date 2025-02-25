Hatay'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
A.Y. idaresindeki 31 AGV 852 plakalı hurda demir yüklü tır, Antakya-İskenderun kara yolunun Sarımazı mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık personelince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeride düşen yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
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