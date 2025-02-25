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        Hatay'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 18:49 Güncelleme: 25.02.2025 - 18:54
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        Hatay'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        A.Y. idaresindeki 31 AGV 852 plakalı hurda demir yüklü tır, Antakya-İskenderun kara yolunun Sarımazı mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık personelince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle tek şeride düşen yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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