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        Hatay'da kuyumculara sahte altın satan zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 3 kuyumcuya sahte altın sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 09:03 Güncelleme: 26.02.2025 - 09:06
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        Hatay'da kuyumculara sahte altın satan zanlı tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 3 kuyumcuya sahte altın sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat'ta Savaş Mahallesi'ndeki 3 kuyumcuya sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çalışmada, 3 iş yerinde 1 gramlık 6 sahte altın bozdurulduğu tespit edildi.

        Ekiplerin yaptığı çalışmayla kimliği belirlenen şüpheli M.Ö. adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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