Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Hatay'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İl genelinde çalışmalarını sürdürdü.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen 11 motorlu taşıtlar sınavı giriş belgesi, 6 dizüstü bilgisayar, 3 kaşe, 2 hard disk, 5 flaş bellek, yazıcı, 230 bin lira, 11 kart, POS cihazı, ruhsatsız tabanca, 40 fişek, 5 cep telefonu, 80 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.