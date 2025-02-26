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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Hatay'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 09:07 Güncelleme: 26.02.2025 - 09:57
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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İl genelinde çalışmalarını sürdürdü.

        Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen 11 motorlu taşıtlar sınavı giriş belgesi, 6 dizüstü bilgisayar, 3 kaşe, 2 hard disk, 5 flaş bellek, yazıcı, 230 bin lira, 11 kart, POS cihazı, ruhsatsız tabanca, 40 fişek, 5 cep telefonu, 80 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

        Ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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