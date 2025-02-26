Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Hatay'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl genelinde çalışmalarını sürdürdü.
Ekiplerin 5 ayrı adreste yaptığı aramalarda, 3 bin doldurulmuş makaron, 300 paket gümrük kaçağı sigara, 21 gümrük kaçağı telefon, 3 otomatik silah ve 200 fişek ele geçirildi.
Ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
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