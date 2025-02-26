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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Hatay'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:34 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:48
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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl genelinde çalışmalarını sürdürdü.

        Ekiplerin 5 ayrı adreste yaptığı aramalarda, 3 bin doldurulmuş makaron, 300 paket gümrük kaçağı sigara, 21 gümrük kaçağı telefon, 3 otomatik silah ve 200 fişek ele geçirildi.

        Ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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