Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Ekiplerin 5 ayrı adreste yaptığı aramalarda, 3 bin doldurulmuş makaron, 300 paket gümrük kaçağı sigara, 21 gümrük kaçağı telefon, 3 otomatik silah ve 200 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl genelinde çalışmalarını sürdürdü.

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