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        Hatay'da trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:50 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:50
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        Hatay'da trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Payas-Dörtyol kara yolunun Özerli Mahallesi mevkisinde dün S.D. idaresindeki 02 HT 466 plakalı otomobil ile Durmuş Küçük'ün kullandığı 31 V 0978 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Küçük, tedavi gördüğü Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        - Olay

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün S.D. idaresindeki 02 HT 466 plakalı otomobil, Payas-Dörtyol kara yolunun Özerli Mahallesi mevkisinde, D.K'nin kullandığı 31 V 0978 plakalı hafif ticari araçla çarpışmıştı. Kazada, sürücüler yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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