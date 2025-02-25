Hatay'da trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Payas-Dörtyol kara yolunun Özerli Mahallesi mevkisinde dün S.D. idaresindeki 02 HT 466 plakalı otomobil ile Durmuş Küçük'ün kullandığı 31 V 0978 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Küçük, tedavi gördüğü Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
- Olay
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün S.D. idaresindeki 02 HT 466 plakalı otomobil, Payas-Dörtyol kara yolunun Özerli Mahallesi mevkisinde, D.K'nin kullandığı 31 V 0978 plakalı hafif ticari araçla çarpışmıştı. Kazada, sürücüler yaralanmıştı.
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