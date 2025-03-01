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        Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden konteyner kentteki depremzedelere iftar

        Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından konteyner kentte yaşayan depremzedelere iftar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 19:42 Güncelleme: 01.03.2025 - 20:32
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        Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden konteyner kentteki depremzedelere iftar
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        Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından konteyner kentte yaşayan depremzedelere iftar verildi.

        Antakya ilçesindeki İGA Geçici Konaklama Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, vatandaşlara yemek dağıttı.

        Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada 11 ayın sultanı ramazana ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        İftar çadırlarının dostlukların pekiştiği, gönüllerin buluştuğu yerler olduğunu belirten Masatlı, il genelinde kamuya açık alanlarda ve geçici konaklama merkezlerindeki 19 noktada iftar çadırları oluşturduklarını kaydetti.

        Masatlı, günlük yaklaşık 20 bin vatandaşın iftarını kurdukları çadırlarda açmasını beklediklerini ifade etti.

        Hatay'da oluşturdukları 6 depoda vatandaşlara yardım yaptıklarını aktaran Masatlı, şöyle devam etti:

        "Hiper sosyal marketimizde vatandaşlarımıza yardım ediyoruz. Sosyal marketimizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Diğer yandan tüm ilimizde başta Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz, müftülüğümüz ve hayırseverlerimizin de içinde bulunduğu bir kurul oluşturduk ve ihtiyaç olan yerlerde iftar çadırları kurduk. En büyük temennimiz ramazan ayını bir önceki seneden daha iyi geçirmektir."

        Masatlı, ramazan ayı boyunca kentteki Gastronomi ve Kültür Sanat Çarşısı'nda çeşitli ramazan etkinlikleri yapılacağını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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