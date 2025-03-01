Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Hatay'da işçi servisinin tıra çarpması sonucu 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Hatay'da işçi servisinin tıra çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 17:11 Güncelleme: 01.03.2025 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Hatay'da işçi servisinin tıra çarpması sonucu 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Hatay'da işçi servisinin tıra çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Antakya-Reyhanlı kara yolu Üzümdalı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 C 0004 plakalı işçi servisi, park halindeki 31 B 2646 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada, Mehmet Koçak (15), Ömer Erdoğan (17), Ahmet Akarsu (18), Mehmet Albayrak (19), Ömer Albayrak (21) ve Halil Albayrak (24) hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        - Vali Masatlı'dan açıklama

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

        Yetkililerden bilgi alan Masatlı, gazetecilere, kaza ihbarının 15.58'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelmesiyle ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini söyledi.

        Masatlı, kazaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

        "Maalesef bir işçi servisi, duran bir tıra arkadan çarparak kaza meydana geliyor ve kaza sonucu 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1 vatandaşımız ağır olmak üzere toplam 8 vatandaşımız yaralandı. Kazayla ilgili ekiplerimiz detaylı şekilde çalışıyor. Üzücü bir olay, buradan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklaması
        Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Kara Kartal 6. viteste!
        Kara Kartal 6. viteste!
        Horoz keserken canından oldu
        Horoz keserken canından oldu
        Solskjaer 10 yıl sonra ilki başardı!
        Solskjaer 10 yıl sonra ilki başardı!
        Starmer-Zelenskiy görüşmesi
        Starmer-Zelenskiy görüşmesi
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        Futbol kuralları değişiyor!
        Futbol kuralları değişiyor!
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Düelloya tutuştular
        Düelloya tutuştular

        Benzer Haberler

        Hatay'da minibüs ile TIR çarpıştı; 6 ölü, 8 yaralı (3)
        Hatay'da minibüs ile TIR çarpıştı; 6 ölü, 8 yaralı (3)
        Hatay'da minibüs ile TIR çarpıştı; 6 ölü, 8 yaralı (2)
        Hatay'da minibüs ile TIR çarpıştı; 6 ölü, 8 yaralı (2)
        Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden konteyner kentteki depremzedelere iftar
        Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden konteyner kentteki depremzedelere iftar
        Belen'de okullara bocce sahaları yapılıyor
        Belen'de okullara bocce sahaları yapılıyor
        Hatay'da minibüs ile TIR çarpıştı; 6 ölü, 8 yaralı
        Hatay'da minibüs ile TIR çarpıştı; 6 ölü, 8 yaralı
        Hatay'da tırın çarptığı yaya yaralandı
        Hatay'da tırın çarptığı yaya yaralandı