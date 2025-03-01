Beşiktaş Tüpraş Engelliler takımı, İskenderun'da kazanarak seriyi eşitledi
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş Tüpraş Engelliler, deplasmanda Tosyalı İskenderun Engelliler'i 89-83 mağlup etti.
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş Tüpraş Engelliler, deplasmanda Tosyalı İskenderun Engelliler'i 89-83 mağlup etti.
İskenderun Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada taraftarlar her iki takıma da büyük destek verdi.
Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, ilk periyodu 28-22 önde tamamladı. İkinci periyotta ev sahibi ekip üstünlük sağlayarak soyunma odasına 49-42 önde girdi. Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü yeniden ele alan Beşiktaş, son periyoda 68-61 üstünlükle girdi. Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte siyah-beyazlı ekip, parkeden 89-83 galip ayrıldı.
Bu sonuçla seride 1-1 eşitlik sağlanırken, turu geçecek takımı belirleyecek üçüncü ve son maç, İstanbul Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.
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