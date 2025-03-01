Beşiktaş Tüpraş Engelliler takımı, İskenderun'da kazanarak seriyi eşitledi

Bu sonuçla seride 1-1 eşitlik sağlanırken, turu geçecek takımı belirleyecek üçüncü ve son maç, İstanbul Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.

İskenderun Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada taraftarlar her iki takıma da büyük destek verdi.

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