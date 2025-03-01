Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Beşiktaş Tüpraş Engelliler takımı, İskenderun'da kazanarak seriyi eşitledi

        Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş Tüpraş Engelliler, deplasmanda Tosyalı İskenderun Engelliler'i 89-83 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 23:22 Güncelleme: 01.03.2025 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş Tüpraş Engelliler takımı, İskenderun'da kazanarak seriyi eşitledi
        ABONE OL

        Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş Tüpraş Engelliler, deplasmanda Tosyalı İskenderun Engelliler'i 89-83 mağlup etti.

        İskenderun Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada taraftarlar her iki takıma da büyük destek verdi.

        Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, ilk periyodu 28-22 önde tamamladı. İkinci periyotta ev sahibi ekip üstünlük sağlayarak soyunma odasına 49-42 önde girdi. Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü yeniden ele alan Beşiktaş, son periyoda 68-61 üstünlükle girdi. Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte siyah-beyazlı ekip, parkeden 89-83 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla seride 1-1 eşitlik sağlanırken, turu geçecek takımı belirleyecek üçüncü ve son maç, İstanbul Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklaması
        Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Kara Kartal 6. viteste!
        Kara Kartal 6. viteste!
        Horoz keserken canından oldu
        Horoz keserken canından oldu
        Solskjaer 10 yıl sonra ilki başardı!
        Solskjaer 10 yıl sonra ilki başardı!
        Starmer-Zelenskiy görüşmesi
        Starmer-Zelenskiy görüşmesi
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        Futbol kuralları değişiyor!
        Futbol kuralları değişiyor!
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Düelloya tutuştular
        Düelloya tutuştular

        Benzer Haberler

        Hatay'da minibüs ile TIR çarpıştı; 6 ölü, 8 yaralı (3)
        Hatay'da minibüs ile TIR çarpıştı; 6 ölü, 8 yaralı (3)
        Hatay'da minibüs ile TIR çarpıştı; 6 ölü, 8 yaralı (2)
        Hatay'da minibüs ile TIR çarpıştı; 6 ölü, 8 yaralı (2)
        Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden konteyner kentteki depremzedelere iftar
        Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden konteyner kentteki depremzedelere iftar
        Belen'de okullara bocce sahaları yapılıyor
        Belen'de okullara bocce sahaları yapılıyor
        GÜNCELLEME 2 - Hatay'da işçi servisinin tıra çarpması sonucu 6 kişi öldü, 8...
        GÜNCELLEME 2 - Hatay'da işçi servisinin tıra çarpması sonucu 6 kişi öldü, 8...
        Hatay'da minibüs ile TIR çarpıştı; 6 ölü, 8 yaralı
        Hatay'da minibüs ile TIR çarpıştı; 6 ölü, 8 yaralı