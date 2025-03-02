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        Depremden etkilenen Hatay'da vakıf ve hayırseverlerin desteğiyle 84 cami ibadete açıldı

        SALİM TAŞ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören camilerde inşa ve onarım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 11:07 Güncelleme: 02.03.2025 - 11:07
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        Depremden etkilenen Hatay'da vakıf ve hayırseverlerin desteğiyle 84 cami ibadete açıldı
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        SALİM TAŞ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören camilerde inşa ve onarım çalışmaları devam ediyor.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay genelindeki 1107 camiden 105'i yıkıldı, 279'u ağır ve orta hasar aldı.

        Hasar gören camilerin onarımının devam ettiği kentte, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırseverlerin desteğiyle 84 cami yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

        - 74'ü tescilli 130 camide çalışmalar sürüyor

        Hatay'da depremde hasar gören 74'ü tescilli 130 camide de bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

        Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'daki camilerin üçte birinin hasar aldığını söyledi.

        Yıkılan camilerin yeniden yapılması için hızlıca çalışma başlattıklarını anlatan Topçu, şöyle devam etti:

        "Depremden hemen sonra devletimizin, Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Türkiye Diyanet Vakfımızın ve özellikle hayırseverlerimizin destekleriyle 84 camimizi yeniden inşa ederek ibadete açtık. Bunun yanında az hasarlı 134 camimizin de bakım ve onarımını acil bir şekilde tamamlayarak ibadete açtık. Hatay'da 56 camimizin de inşaatı devam ediyor. Hatay deprem konutlarıyla, camileriyle, Kur'an kurslarıyla, okullarıyla yeniden ayağa kalkıyor."

        Topçu, depremde hasar gören Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 74 tescilli camide de bakım, onarım ve inşa sürecinin sürdüğünü belirtti.

        Depremde ayrıca 482 Kur'an kursundan 141'inin hasar gördüğünü dile getiren Topçu, 43 Kur'an kursunun yeniden inşa edildiğini, 19'unun ise yapım aşamasında olduğunu ifade etti.

        Topçu, Hatay'da depremin yaralarının devlet ve millet eliyle sarılmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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