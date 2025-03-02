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        Hatay'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri defnedildi

        Hatay'da işçi servisinin tıra çarpması sonucu yaşamını yitiren 6 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 13:51 Güncelleme: 02.03.2025 - 14:01
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        Hatay'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri defnedildi
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        Hatay'da işçi servisinin tıra çarpması sonucu yaşamını yitiren 6 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

        Antakya-Reyhanlı kara yolunda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Koçak (15), Ömer Erdoğan (17), Ahmet Akarsu (18), Mehmet Talip Albayrak (19), Ömer Albayrak (21) ve Halil Albayrak'ın (24) cenazeleri, Hatay Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Cenazelerin götürüldüğü Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'ndeki mezarlığın önünde tören düzenlendi.

        Törene, hayatını kaybeden kişilerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş ile vatandaşlar da katıldı.

        Öğle vakti kılınan namazın ardından cenazeler mahalledeki mezarlıkta defnedildi.

        Kazada yaralanan 8 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Antakya-Reyhanlı kara yolunun Üzümdalı Mahallesi mevkisinde dün, Yusuf Yıldızer idaresindeki 31 C 0004 plakalı işçi servisi park halindeki 31 B 2646 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Kazada servisteki 6 kişi hayatını kaybetmiş, sürücü ve 7 kişi yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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