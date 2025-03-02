Hatay'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri defnedildi

Törene, hayatını kaybeden kişilerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş ile vatandaşlar da katıldı.

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