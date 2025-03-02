Hatay'da kanala devrilen taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kanala devrilen taksinin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kanala devrilen taksinin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Paşa Yardımcı'nın kullandığı 31 T 3760 plakalı taksi, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Kızılkaya mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak kanala devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Yardımcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
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