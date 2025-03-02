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        Hatay'da kendi isteğiyle mağarada yaşayan kişi konteyner kente yerleştirildi

        Hatay'da depremin ardından kendi isteğiyle mağarada kalmaya başlayan 55 yaşındaki Ali Bozoğlan, Valilik ekiplerince ikna edilip konteyner kente yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 15:04 Güncelleme: 02.03.2025 - 15:15
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        Hatay'da kendi isteğiyle mağarada yaşayan kişi konteyner kente yerleştirildi
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        Hatay'da depremin ardından kendi isteğiyle mağarada kalmaya başlayan 55 yaşındaki Ali Bozoğlan, Valilik ekiplerince ikna edilip konteyner kente yerleştirildi.

        Bozoğlan'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki evi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde ağır hasar alması nedeniyle yıkıldı.

        Afetin ardından Bozoğlan, güvenli olduğunu düşündüğü gerekçesiyle Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'ndeki bir mağarada yaşamaya başladı.

        Mağaraya giden Hatay Valiliği ekipleri, Bozoğlan'ı TOKİ-AFAD Prefabrik Geçici Konaklama Merkezi'ne taşınmaya ikna etti.

        Ekiplerin yeni ev eşyaları verdiği Bozoğlan, konteynere yerleşti.

        Ali Bozoğlan, gazetecilere, sıcak yuvaya kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi, Hatay Valiliğine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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