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        Hatay'da Büyükşehir Belediyesinin iftar çadırları hizmet vermeye başladı

        Hatay Büyükşehir Belediyesince farklı ilçelere kurulan iftar çadırları vatandaşları ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:05 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:31
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        Hatay'da Büyükşehir Belediyesinin iftar çadırları hizmet vermeye başladı
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        Hatay Büyükşehir Belediyesince farklı ilçelere kurulan iftar çadırları vatandaşları ağırlamaya başladı.

        Belediyenin açıklamasına göre, "Bu sofrada kardeşlik, ramazanda bereket var" sloganıyla hayata geçirilen çalışma kapsamında Antakya, İskenderun, Reyhanlı, Kırıkhan ve Dörtyol ilçelerinde iftar çadırları kuruldu.

        Vatandaşların iftar yaptığı çadırlarda tasavvuf müziği dinletisi sunuldu.

        Diğer ilçelerde de belirli günlerde iftar programları düzenleneceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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