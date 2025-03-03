Hatay'da Büyükşehir Belediyesinin iftar çadırları hizmet vermeye başladı
Hatay Büyükşehir Belediyesince farklı ilçelere kurulan iftar çadırları vatandaşları ağırlamaya başladı.
Hatay Büyükşehir Belediyesince farklı ilçelere kurulan iftar çadırları vatandaşları ağırlamaya başladı.
Belediyenin açıklamasına göre, "Bu sofrada kardeşlik, ramazanda bereket var" sloganıyla hayata geçirilen çalışma kapsamında Antakya, İskenderun, Reyhanlı, Kırıkhan ve Dörtyol ilçelerinde iftar çadırları kuruldu.
Vatandaşların iftar yaptığı çadırlarda tasavvuf müziği dinletisi sunuldu.
Diğer ilçelerde de belirli günlerde iftar programları düzenleneceği bildirildi.
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