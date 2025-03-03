Hatay'da Büyükşehir Belediyesinin iftar çadırları hizmet vermeye başladı

Diğer ilçelerde de belirli günlerde iftar programları düzenleneceği bildirildi.

Belediyenin açıklamasına göre, "Bu sofrada kardeşlik, ramazanda bereket var" sloganıyla hayata geçirilen çalışma kapsamında Antakya, İskenderun, Reyhanlı, Kırıkhan ve Dörtyol ilçelerinde iftar çadırları kuruldu.

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