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        Hatay'da teravih namazı sonrası çocuklar için camide etkinlik düzenlendi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir camide teravih namazı sonrası çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 00:16 Güncelleme: 04.03.2025 - 00:16
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        Hatay'da teravih namazı sonrası çocuklar için camide etkinlik düzenlendi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir camide teravih namazı sonrası çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi.

        Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi öncülüğünde Sanayi Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camisi'nde teravih namazı sonrası çocuklar için etkinlik düzenlendi.

        Çocuklar etkinlikte parkurlardan geçip daha sonra halat çekme oyunu oynadı.

        Etkinlik, çocukların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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