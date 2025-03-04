Hatay'da teravih namazı sonrası çocuklar için camide etkinlik düzenlendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir camide teravih namazı sonrası çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir camide teravih namazı sonrası çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi.
Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi öncülüğünde Sanayi Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camisi'nde teravih namazı sonrası çocuklar için etkinlik düzenlendi.
Çocuklar etkinlikte parkurlardan geçip daha sonra halat çekme oyunu oynadı.
Etkinlik, çocukların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
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