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        Hatay'da kıyı şeridinde su sümbülü temizliği yapıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde su sümbüllerine yönelik temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 13:40 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:54
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        Hatay'da kıyı şeridinde su sümbülü temizliği yapıldı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde su sümbüllerine yönelik temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca, Asi Nehri'nden Samandağ sahillerine taşınan su sümbüllerinin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

        İş makineleriyle gerçekleştirilen çalışmaya çok sayıda personel katıldı.

        Ekipler, su sümbüllerinin yanı sıra kıyıya vuran çok sayıda atığı da temizledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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