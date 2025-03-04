Belen'de öğrenciler bağımlılık mücadele konusunda bilgilendirildi
Hatay'ın Belen ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince öğrencilere bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince öğrencilere bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.
Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’nda, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında öğrencilere bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.
Eğitim sonunda öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
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