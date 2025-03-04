Hatay'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Payas ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Payas ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 VF 889 plakalı tırın motor kısmı, Adana-İskenderun Otoyolu'nda alev aldı.
Aracını yol kenarında durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında tırda hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.