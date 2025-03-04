Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Hatay'da işçilerle iftar yaptı

Bakan Işıkhan, sohbet ettiği işçilerle iftar yaptı.

Daha sonra Antakya Organize Sanayi Bölgesi'ne geçen Bakan Işıkhan, burada bir fabrikada işçilerle bir araya geldi.

Işıkhan, Hatay programları kapsamında, Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Mehmet Öntürk ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hatay'da işçilerle bir araya geldiği iftar sofrasında orucunu açtı.

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