Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Hatay'da işçilerle iftar yaptı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hatay'da işçilerle bir araya geldiği iftar sofrasında orucunu açtı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hatay'da işçilerle bir araya geldiği iftar sofrasında orucunu açtı.
Işıkhan, Hatay programları kapsamında, Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Mehmet Öntürk ile görüştü.
Daha sonra Antakya Organize Sanayi Bölgesi'ne geçen Bakan Işıkhan, burada bir fabrikada işçilerle bir araya geldi.
Bakan Işıkhan, sohbet ettiği işçilerle iftar yaptı.
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