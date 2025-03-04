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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Hatay'da işçilerle iftar yaptı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hatay'da işçilerle bir araya geldiği iftar sofrasında orucunu açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 19:31 Güncelleme: 04.03.2025 - 20:00
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Hatay'da işçilerle iftar yaptı
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hatay'da işçilerle bir araya geldiği iftar sofrasında orucunu açtı.

        Işıkhan, Hatay programları kapsamında, Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Mehmet Öntürk ile görüştü.

        Daha sonra Antakya Organize Sanayi Bölgesi'ne geçen Bakan Işıkhan, burada bir fabrikada işçilerle bir araya geldi.

        Bakan Işıkhan, sohbet ettiği işçilerle iftar yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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