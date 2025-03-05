Hatay'da hasarlı binanın bodrum katında çıkan yangın park halindeki araca zarar verdi

Çay Mahallesi'nde 2 yıl önceki depremlerde hasar gören 6 katlı binanın bodrumunda belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, park halinde bulunan hafif ticari araca sıçradı.

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