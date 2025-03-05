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        Hatay'da hasarlı binanın bodrum katında çıkan yangın park halindeki araca zarar verdi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören 6 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın sonucu park halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 01:02 Güncelleme: 05.03.2025 - 01:02
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        Hatay'da hasarlı binanın bodrum katında çıkan yangın park halindeki araca zarar verdi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören 6 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın sonucu park halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

        Çay Mahallesi'nde 2 yıl önceki depremlerde hasar gören 6 katlı binanın bodrumunda belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, park halinde bulunan hafif ticari araca sıçradı.

        Yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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