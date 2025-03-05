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        Hatay'da 8 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 19 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:40 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:40
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        Hatay'da 8 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 19 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Antakya-Belen yolunda durumundan şüphelenilen 6 aracı durdurdu.

        Ekiplerin araçlarda yaptığı aramada, yabancı uyruklu 19 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

        Göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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