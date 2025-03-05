Hatay'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Arpaçiftlik Mahallesi'nde 22 Şubat'ta Türk Telekom'a ait kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çalışmalarda kimlikleri belirlenen C.B. ve Ö.E. adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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