İskenderun'da evinde 95 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde 95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde 95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.Ö'nün Esentepe Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.
Adreste 95 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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