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        Hatay'daki "Gönül Mutfağı"nda ihtiyaç sahipleri için iftarlık hazırlanıyor

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda hazırlanan iftarlıklar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 17:40 Güncelleme: 05.03.2025 - 17:58
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        Hatay'daki "Gönül Mutfağı"nda ihtiyaç sahipleri için iftarlık hazırlanıyor
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda hazırlanan iftarlıklar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

        İbrahim Çeçen Konteyner Kenti'ndeki mutfakta, 15 gönüllünün hazırladığı iftarlıklar, Dumlupınar, Numune, Muradiye ve Kocatepe mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.

        Gönüllülerden Efsane Gönültaş, gazetecilere, günde 6 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını söyledi.

        Ramazan boyunca vatandaşlarla buluşacaklarını belirten Gönültaş, ihtiyaç sahiplerine destek olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Muradiye Mahallesi Muhtarı Mustafa Keseroğlu da "Gönül Mutfağı"nın 6 Şubat 2023'teki depremlerden itibaren kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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