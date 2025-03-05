Hatay'daki "Gönül Mutfağı"nda ihtiyaç sahipleri için iftarlık hazırlanıyor

Muradiye Mahallesi Muhtarı Mustafa Keseroğlu da "Gönül Mutfağı"nın 6 Şubat 2023'teki depremlerden itibaren kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

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