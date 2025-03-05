Hatay'daki "Gönül Mutfağı"nda ihtiyaç sahipleri için iftarlık hazırlanıyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda hazırlanan iftarlıklar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda hazırlanan iftarlıklar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
İbrahim Çeçen Konteyner Kenti'ndeki mutfakta, 15 gönüllünün hazırladığı iftarlıklar, Dumlupınar, Numune, Muradiye ve Kocatepe mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.
Gönüllülerden Efsane Gönültaş, gazetecilere, günde 6 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını söyledi.
Ramazan boyunca vatandaşlarla buluşacaklarını belirten Gönültaş, ihtiyaç sahiplerine destek olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Muradiye Mahallesi Muhtarı Mustafa Keseroğlu da "Gönül Mutfağı"nın 6 Şubat 2023'teki depremlerden itibaren kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.
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