İskenderun'da ramazan etkinlikleri devam ediyor
İskenderun Belediyesince ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
İskenderun Belediyesince ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Belediye tarafından Millet Parkı'nda oluşturulan alanında ramazan etkinlikleri organize ediliyor.
Çocuklar için oyun parklarının oluşturulduğu alanda "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu sahneleniyor.
Etkinlikler ramazan ayı boyunca devam edecek.
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