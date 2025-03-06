Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderun'da ramazan etkinlikleri devam ediyor

        İskenderun Belediyesince ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:16 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskenderun'da ramazan etkinlikleri devam ediyor
        ABONE OL

        İskenderun Belediyesince ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Belediye tarafından Millet Parkı'nda oluşturulan alanında ramazan etkinlikleri organize ediliyor.

        Çocuklar için oyun parklarının oluşturulduğu alanda "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu sahneleniyor.

        Etkinlikler ramazan ayı boyunca devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya'dan Ece Gürel açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan Ece Gürel açıklaması
        MSB kaynakları: PKK ve tüm gruplar kendini feshetmeli
        MSB kaynakları: PKK ve tüm gruplar kendini feshetmeli
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Gözler faiz kararında
        Gözler faiz kararında
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Türkiye'de de yayıldı
        Türkiye'de de yayıldı
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatay'daki "Gönül Mutfağı"nda ihtiyaç sahipleri için iftarlık hazırlanıyor
        Hatay'daki "Gönül Mutfağı"nda ihtiyaç sahipleri için iftarlık hazırlanıyor
        İskenderun'da evinde 95 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
        İskenderun'da evinde 95 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
        Hatay'da 11 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da 11 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Hatay'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Hatay'da 8 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı
        Hatay'da 8 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı