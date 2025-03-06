İskenderun'da ramazan etkinlikleri devam ediyor

Çocuklar için oyun parklarının oluşturulduğu alanda "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu sahneleniyor.

Belediye tarafından Millet Parkı'nda oluşturulan alanında ramazan etkinlikleri organize ediliyor.

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